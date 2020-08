Kingdom Hearts Melody of Memory presto in arrivo? Avvistata una data di uscita

La saga di Kingdom Hearts è pronta a proseguire il proprio cammino nell'universo videoludico con una nuova pubblicazione, che ne segna l'ingresso in un genere inedito.

Per la prima volta, la serie Square Enix si trasforma in un rhythm game, con Kingdom Hearts: Melody of Memory. Dalle prime informazioni disponibili, il titolo sembra voler sfruttare il fascino della colonna sonora della saga per ripercorrere insieme all'utenza i momenti chiave della narrazione. Ma non solo: il reveal trailer di Melody of Memory ha infatti lasciato intendere che il gioco potrebbe includere anche alcuni nuovi sviluppi narrativi legati al destino del Reame dei Cuori e degli eroi del Keyblade. Per tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Kingom Hearts: Melody of Memory.



In attesa di apprendere se il rhythm game rappresenterà o meno un ponte in grado di condurre ad un Kingdom Hearts 4, segnaliamo che la data di uscita di Melody of Memory potrebbe essere stata oggetto di un leak. Nei listini del rivenditore australiano Gameware, il gioco viene indicato come in arrivo il prossimo venerdì 13 novembre. Square Enix ha già confermato la pubblicazione di Melody of Memory in Europa entro il 2020, ma la giornata di debutto non è stata ancora confermata. Se la data indicata sembra essere potenzialmente realistica, vi invitiamo dunque a ricordare che potrebbe trattarsi di un semplice placeholder per il gioco atteso su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.