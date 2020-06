Kingdom Hearts Melody of Memory è realtà: annunciato per PS4, Xbox One e Switch

Alcuni, inequivocabili indizi erano già stati scovati dai giocatori, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. Square Enix ha appena annunciato Kingdom Hearts: Melody of Memory, un nuovo spin-off della celebre saga crossover con Dinsey.

Kingdom Hearts: Melody of Memory, come lascia intendere il titolo, è un rhythm game che accompagnerà i giocatori in alcuni dei regni più celebri della saga. L'uscita del gioco è prevista entro la fine del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Contestualmente all'annuncio, Square Enix ha anche pubblicato un trailer e una serie di scatti, mediante i quali è possibile farsi un'idea ben precisa sull'offerta ludica della nuova produzione. Il trio di eroi composto Sora, Pippo e Paperino, che di tanto in tanto viene rivoluzionato dall'ingresso di altri personaggi (nel trailer si vedono Aladdin, Hercules e Riku) sono chiamati a colpire a tempo a tempo di musica i molteplici Heartless che gli si parano dinanzi lungo un binario preimpostato. Presente anche la gummiship, grazie alla quale sarà possibile muoversi tra i differenti mondi, mentre in coda al filmato una breve cutscene fornisce qualche indizio sulla storia.

Kingdom Hearts: Melody of Memory offrirà un catalogo di oltre 140 canzoni tratte dalla serie e dalle produzioni Dsiney, e 4 modalità di gioco, incluse le Battaglie Online.