Kingdom Hearts Melody of Memory: la prima recensione è positiva

Il numero 1666 di Famitsu arriverà domani nelle edicole giapponesi ma come di consueto arrivano in anticipo i voti delle recensioni che verranno pubblicate nel nuovo volume delle celebre testata. Tra queste troviamo anche la prima recensione in assoluto di Kingdom Hearts Melody of Memory.

Nello specifico Kingdom Hearts Melody of Memory si porta a casa un buon 34/40 (9/9/8/8) segno di come il gioco musicale ambientato nell'universo di Kingdom Hearts sia riuscito a conquistare i redattori giapponesi. Tra le altre recensioni troviamo quelle di Piofiore Episodio 1926, Sakuna Of Rice and Ruin, Watch Dogs Legion e Bakugan Champions of Vestroia.

Recensioni Famitsu 1666

Bakugan Champions of Vestroia (Switch) – 6/7/7/8 [28/40]

Kingdom Hearts Melody of Memory (PS4, Xbox One, Switch) – 9/9/8/8 [34/40]

Mad Father (Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Piofiore Episodio 1926 (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Sakuna Of Rice and Ruin (PS4, Switch) – 8/9/8/8 [33/40]

They Bleed Pixels (Switch) – 7/7/6/8 [28/40]

Watch Dogs Legion (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]

Il nuovo gioco Square Enix sarà disponibile in Europa dal 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, la demo giocabile di Kingdom Hearts Melody of Memory è disponibile ora per il download su tutte le piattaforme.