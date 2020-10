Kingdom Hearts Melody of Memory: uno spin-off a tutta musica, aspettando KH4

Abbiamo messo le mani sulla demo di Kingdom Hearts Melody of Memory, il nuovo spin-off musicale della saga Square Enix, in arrivo a novembre. Quali sono le prime impressioni su questo progetto?

Kingdom Hearts Melody of Memory si presenta come un rhythm game divertente e piacevole, ma piuttosto modesto in quanto ad ambizioni e realizzazione. L’introduzione di stili capaci di alterare l’esperienza di gioco e adattarla alle esigenze del giocatore segna un punto a favore dell’accessibilità, ma almeno il gameplay non è stato in grado di colpirci per quanto riguarda originalità e varietà.

E' troppo presto per esprimersi nel complesso, in quanto la demo permette di provare solamente una porzione limitata del gioco, per un giudizio definitivo sarà quindi necessario attendere la recensione. Kingdom Hearts Melody of Memory è atteso per il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il gioco include oltre 140 brani musicali e 20 personaggi tratti dall'universo di Kingdom Hearts, l'occasione giusta per scoprire un nuovo mondo a tutta musica in attesa di mettere le mani sull'attesissimo (e non ancora annunciato ufficialmente) Kingdom Hearts 4.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Kingdom Hearts Melody of Memory ricordandovi che la demo è disponibile da oggi (giovedì 15 ottobre) per tutti.