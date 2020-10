Kingdom Hearts Melody of Memory: Square Enix fissa la data della Demo

A conferma delle indicazioni fornite da Square Enix a fine settembre, i curatori dei social del colosso videoludico giapponese annunciano la data di pubblicazione della Demo di Kingdom Hearts Melody of Memory sugli store digitali di PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La versione dimostrativa di Melody of Memory sarà disponibile dal 15 ottobre e darà modo agli appassionati della saga di Kingdom Hearts di provare le modalità multiplayer e di accedere a una porzione del pacchetto finale di contenuti che comprenderà più di 20 personaggi e oltre 140 brani musicali.

Dal punto di vista squisitamente ludico, la Demo di Kingdom Hearts Melody of Memory consentirà l'accesso a quattro fasi Field Battle e due stage cooperativi, per un totale di sei brani riproducibili. In ragione di queste limitazioni, i progressi compiuti nella versione dimostrativa non potranno essere trasferiti nel gioco finale che, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 14 novembre su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e, presumibilmente, in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S.

Per saperne di più su questo rhythm game a tema Dysney, vi rimandiamo alla nostra ultima prova di Kingdom Hearts Memory of Melody a firma di Antonello "Kirito" Bello.