Kingdom Hearts: Melody of Memory è in super offerta

Kingdom Hearts Melody of Memory, il rhythm game del 2020 sviluppato da Square Enix e Indies Zero, il quattordicesimo capitolo della serie di Kingdom Hearts, che si collcca nell'arco temporale dopo Kingdom Hearts III e la sua espansione Re Mind, è acquistabile su Amazon al miglior prezzo di sempre.

Il gioco è infatti acquistabile su Amazon a soli 20,98 euro sia per PlayStation 4 che per Nintendo Switch, con lo sconto del 48% dal prezzo di listino di 39,99 euro. Al momento della stesura dell'articolo, il gioco è disponibile in pochissimi pezzi per la console di Nintendo, indica una consegna stimata da 1 a 3 settimane se si decide di acquistare la versione per PlayStation 4 (funzionante anche su PlayStation 5).

Il gioco non è mai stato disponibile ad un prezzo più basso di questo, di seguito i link per acquistarlo:

In Melody of Memory i giocatori devono avanzare nel percorso di gioco accompagnati dalla colonna sonora della serie di Kingdom Hearts controllando un gruppo di tre personaggi, lo scopo del gioco è arrivare a fine livello premendo i tasti indicati a schermo seguendo il ritmo della musica, per evitare che la salute dei personaggi venga ridotta. La precisione della pressione dei tasti influirà nel punteggio finale, mentre gli errori incideranno con la diminuzione della salute dei protagonisti.