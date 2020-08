Kingdom Hearts Melody of Memory: video gameplay su Switch dal Nintendo Direct Mini

Il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase pubblicato a sorpresa dalla casa di Kyoto ha offerto delle scene di gioco inedite di Kingdom Hearts Melody of Memory per Switch.

Il filmato confezionato dal colosso videoludico giapponese ha illustrato nel dettaglio le diverse modalità accessibili dagli appassionati di Kingdom Hearts e di esperienze musicali.

Tra le tante attività a cui partecipare ci sarà ad esempio "Tuffo nella Memoria", una modalità che spingerà gli utenti ad abbinare scene del passato di Kingdom Hearts seguendo le "indicazioni ritmiche" presenti a schermo.

I giocatori di Melody of Memory potranno poi cimentarsi con le sfide "Battaglia Boss" da affrontare a colpi di attacchi speciali: al completamento di ogni livello, gli utenti potranno gustarsi dei filmati e dei brani musicali che permetteranno loro di rivivere i momenti più memorabili dell'avventura di Sora e compagni.

L'offerta contenutistica del titolo comprende il multiplayer locale e online, oltre alla modalità "Liberi Tutti" esclusiva per Nintendo Switch per dare modo agli utenti della console ibrida di accedere a sfide in locale fino a un massimo di otto giocatori. L'uscita di Kingdom Hearts Melody of Memory è prevista su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 13 novembre.