Kingdom Hearts Missing Link: il nuovo gioco mobile ci porta a Scala ad Caelum

In occasione del ventesimo compleanno delle avventure di Sora, Pippo e Paperino, Square Enix ha deciso di annunciare il periodo di uscita del finale di Kingdom Hearts: Dark Road, ma non si tratta dell'unica novità per la community mobile.

Dall'evento celebrativo, è infatti giunto anche l'annuncio di Kingdom Hearts: Missing Link, avventura completamente inedita che porterà i giocatori ancora una volta nel Reame di Cuori. Come anticipato, il videogioco è destinato a vedere la luce esclusivamente su dispositivi mobile, con un gameplay che condurrà gli appassionati ad esplorare la suggestiva ambientazione di Scala ad Caelum. La città non è una new entry nell'immaginario di Kingdom Hearts: il luogo aveva infatti fatto il suo esordio già in Kingdom Hearts III.



Accanto a Scala ad Caelum, troveranno spazio anche altri scenari, come confermato dal trailer di Kingdom Hearts: Missing Link che trovate in apertura a questa news. Il video, infatti, mostra anche una breve sequenza ambientata nel mondo di Rapunzel. Al momento, manca una finestra di lancio precisa per Kingdom Hearts: Missing Link, ma Square Enix ha già confermato che i giocatori interessati potranno testare la produzione nel 2022, grazie all'organizzazione di una sessione di Closed Beta. Il titolo resta atteso su dispositivi mobile, sia iOS sia Android.



In chiusura, segnaliamo ovviamente la pubblicazione del primo gameplay trailer di Kingdom Hearts IV.