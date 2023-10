Kingdom Hearts Missing Link: novità in arrivo? Un nuovo render riaccende le speranze

È passato un po' di tempo da quando abbiamo avuto notizie di Kingdom Hearts: Missing Link, il videogioco mobile della saga Square-Enix che punta a espandere l'universo di Kingdom Hearts. Forse è per questo che, dopo mesi di silenzio, due immagini postate sugli account del gioco sono bastate a risvegliare la community di appassionati.

Condivise da vari influencer e fan, si tratta di due render in computer grafica che mostrano un edificio in costruzione a Scala Ad Caelum, la città in cui si si svolgono le avventure del mobile game, peraltro già comparsa nell'universo di Kingdom Hearts 3.

L'account giapponese di Kingdom Hearts Missing Link ha anche cambiato la sua immagine di intestazione con un nuovo screenshot di alta qualità insieme al logo del gioco per dispositivi mobili, il che ha alimentato teorie e speculazioni di ogni genere circa annunci imminenti.

L'entusiasmo è comprensibile, considerando che i fan della saga, fra Missing Link e il tanto atteso Kingdom Hearts 4, non ricevono novità da molto tempo. Sebbene le immagini non rivelino granché sul gioco in uscita, dimostrano che il progetto avanza, pur non svelando ancora in quale direzione.

Cosa sia nei piani di Square-Enix non è dato sapere, ma chissà, forse la software house è finalmente pronta a condividere con il mondo informazioni come la data di uscita di Kingdom Hearts Missing Link. Non resta che aspettare e, in un certo qual modo, anche sperare.