Kingdom Hearts Missing Link: novità sulle opzioni di personalizzazione e gameplay

Square Enix Japan ha pubblicato nuovi dettagli su Kingdom Hearts Missing Link, nuovo gioco mobile della serie in arrivo in Beta Chiusa questo mese, ecco quali sono le novità emerse sul gameplay e sulla personalizzazione.

Partiamo proprio da quest'ultimo aspetto, a quanto sembra i giocatori di Kingdom Hearts Missing Link potranno personalizzare interamente il proprio avatar con ampie opzioni per la scelta dei capi d'abbigliamento con un maggior numero di capi, stili e colori rispetto ai precedenti giochi mobile di Kingdom Hearts.

Per quanto riguarda il gameplay, ci saranno due diverse modalità, denominate GPS e Gamepad. La prima traccia tutti i movimenti del giocatore mentre quest'ultimo sta camminando mentre la modalità Gamepad è decisamente più tradizionale e consente di muovere il proprio personaggio con un joypad virtuale. In modalità GPS il combattimento è automatico mentre in modalità Gamepad il destino delle battaglie dipende unicamente dal giocatore.

Kingdom Hearts Missing Link è atteso nel corso del 2023 in Giappone su iOS e Android, al momento Square Enix non ha confermato l'arrivo del gioco in Occidente e la localizzazione in lingua inglese non è ancora stata svelata, ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi, quando Missing Link sarà disponibile su App Store e Google Play in Asia.