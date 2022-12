Kingdom Hearts Missing-Link: test in Giappone a gennaio, arriverà anche da noi?

Square Enix Japan ha annunciato un "Prototype Test" per Kingdom Hearts Missing-Link in programma dal 13 al 18 gennaio 2023 in Giappone, solamente per i possessori di dispositivi iOS iscritti al programma Square Enix Members.

Tra tutte le candidature ricevute verranno selezionati 1.000 giocatori, tra i requisiti necessari è richiesta la residenza in Giappone, età minima di 18 anni e l'accettazione delle condizioni del programma di test. Al momento non sappiamo se questo test verrà esteso anche all'Occidente, ad oggi è stato confermato per il solo mercato giapponese, restiamo in attesa di saperne di più.

Kingdom Hearts Missing-Link è una nuova avventura che ci porterà ad esplorare la città di Scala ad Caelum, che abbiamo visto per la prima volta in Kingdom Hearts III. Non ci sono molti altri dettagli su questa produzione, sappiamo che il titolo è in fase di sviluppo per dispositivi mobile iOS e Android, versioni per PC e console non sembrano essere previste.

Kingdom Hearts Missing-Link uscirà nel corso del 2023, Square Enix ha pubblicato anche un nuovo artwork che potete vedere qui sotto. Con Missing-Link si espande ancora l'universo di Kingdom Hearts che sopratutto su mobile è particolarmente vasto ed ha visto l'uscita di molti titoli esclusivi per smartphone e tablet.