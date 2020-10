Kingdom Hearts, non solo Melody of Memory su Nintendo Switch? Teaser da Nomura!

Con la Demo di Kingdom Hearts: Melody of Memory disponibile, si avvicina il momento dell'esordio del rhythm game dedicato all'universo narrativo del Reame dei Cuori.

Con l'esordio della produzione, la saga Square Enix, già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, approderà per la prima volta anche su Nintendo Switch. La partnership tra Kingdom Hearts e la console della casa di Kyoto potrebbe tuttavia essere destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro. A suggerirlo, è stata un'interessante dichiarazione condivisa di recente dal Game Director Tetsuya Nomura.

Intervistato dalla Redazione nipponica di Nintendo Dream, il veterano Square Enix ha offerto numerosi dettagli su Kingdom Hearts: Melody of Memory. Al termine della chiacchierata, l'intervistatore ha così commentato lo scambio di battute: "Per te è stata un'occasione rara quella di apparire in un articolo di Nintendo Dream con un titolo di Kingdom Hearts al quale hai collaborato". Breve, ma più che intrigante il commento offerto in risposta da Nomura: "Sono certo che ritornerò nel prossimo futuro". Che ci siano ulteriori novità a tema Kingdom Hearts in arrivo su Nintendo Switch?



In attesa di saperne di più, ricordiamo che Tetsuya Nomura ha già confermato di puntare alla pubblicazione di un nuovo Kingdom Hearts nel 2022: si tratterà del già attesissimo Kingdom Hearts 4?