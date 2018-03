Kingdom Hearts Orchestra World Tour Encore farà tappa a Milano il 22 settembre

Dopo aver fatto il giro del mondo per celebrare il quindicesimo anniversario della serie videoludica ditornerà anche nel 2018 con una nuova edizione.

Lo show tornerà a partire dal 9 giugno, data in cui ci sarà la prima tappa a Los Angeles. Da lì, il programma musicale, supervisionato dal compositore originale Yoko Shimomura, verrà portato in giro per varie città del mondo, e finirà per toccare anche l'Italia. Più precisamente, Kingdom Hearts Orchestra World Tour Encore arriverà a Milano il 22 settembre 2018. In basso trovate il programma completo del tour:

Los Angeles (USA) – June 9, 2018 – Dorothy Chandler Pavillion

Sydney (Australia) – July 7, 2018 – Sydney Opera House

Chicago (USA) – July 13, 2018 – Auditorium Theatre

Detroit (USA) – July 14, 2018 – Fisher Theatre

Pittsburgh (USA) – July 16, 2018 – Heinz Hall

Boston (USA) – July 19, 2018 - Wang Theatre

Toronto (Canada) – July 21, 2018 – Sony Centre

Atlanta (USA) – July 26, 2018 – Fox Theatre

Dallas (USA) – July 28, 2018 - Verizon Theatre/Grand Prairie

Philadelphia (USA) – August 2, 2018 – Mann Centre

Phoenix (USA) – August 4, 2018 – Symphony Hall

Las Vegas (USA) – August 5, 2018 - The Joint at Hard Rock Hotel & Casino

Honolulu (USA) – August 12, 2018 - Neal S. Blaisdell Concert Hall

Sao Paolo (Brazil) – September 8-9, 2018 – Teatro Bradesco

Munich (Germany) – September 15, 2018 - The Gasteig

Milan (Italy) – September 22, 2018 – Teatro Dal Verme

Seoul (South Korea) – October 6, 2018 – KBS Hall

Mexico City (Mexico) – October 20, 2018 – Auditorium Blackberry

I biglietti per l'evento milanese saranno disponibili per l'acquisto su TicketOne a partire dal 13 marzo. Ricordiamo infine che Tetsuya Nomura è recentemente tornato a parlare della quantità dei contenuti che saranno presenti in Kingdom Hearts III, anch'esso atteso nel 2018 su PC, PS4 e Xbox One.