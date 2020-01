Kingdom Hearts Project Xehanort annunciato da Square Enix

Come preannunciato nella giornata di ieri, un nuovo gioco di Kingdom Hearts è in arrivo molto presto: nella notte Square Enix ha annunciato Kingdom Hearts Project Xehanort per smartphone iOS e Android, lanciando in contemporanea un contest per permettere alla community di scegliere il titolo ufficiale.

Project Xehanort viene descritto come "una nuova esperienza di Kingdom Hearts per iOS e Android con acquisti in-app, in arrivo durante la primavera 2020", la tagline ufficiale scelta dagli sviluppatori per promuovere il progetto è "Why did he become the seeker of darkness?".

In occasione dell'annuncio Square Enix ha dato il via alla campagna Guess the Name, tramite la quale verrà scelto il nome ufficiale del gioco. Per partecipare dovrete seguire l'account Twitter @ProjectXehanort e successivamente scrivere un Tweet con il nome scelto accompagnato dall'hashtag #KHNameContest, c'è trempo fino al 28 gennaio per partecipare.

Al momento non ci sono altri dettagli e anche il sito ufficiale di Kingdom Hearts Project Xehanort appare piuttosto spoglio, con un lancio fissato per la primavera possiamo comunque attendere l'arrivo di informazioni nel corso delle prossime settimane.