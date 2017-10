Kingdom Hearts PS4 Collection compare su Amazon Germania

hanno aggiunto fra i propri listini, descritto come un "bundle Mega XL" che include Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

In altre parole, questa collection comprenderebbe Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days, Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix, Kingdom Hearts Re:coded, Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep – A Fragmentary Passage e Kingdom Hearts χ: Back Cover. Secondo le informazioni pubblicate sul sito di Koch Media, Kingdom Hearts PlayStation 4 Collection sarà disponibile a partire dal 24 novembre. Restiamo in attesa di conferme ufficiali.