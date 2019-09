Kingdom Hearts, oltre Re:Mind: Nomura suggerisce ulteriori novità in arrivo per la saga!

A brevissima distanza dalla pubblicazione del nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 Re:Mind, giungono interessanti informazioni per i fan della saga del Reame di Cuori.

In occasione del quarto anniversario ella versione giapponese del gioco mobile Kingdom Hearts Union X, il director Tetsuya Nomura ha infatti pubblicato una lettera celebrativa, all'interno della quale troviamo alcuni intriganti riferimenti al futuro della saga. Dopo aver ringraziato il pubblico per il supporto offerto al titolo, ha annunciato che, a partire da ottobre, saranno pubblicati quattro aggiornamenti relativi alle story quest di Kingdom Hearts Union X. Due storie sono già state completate e Nomura ne ha offerto una piccola anticipazione tramite le immagini che potete trovare in calce.



A questo annuncio, segue un paragrafo decisamente interessante: "In merito alla situazione di Kingdom Hearts, ho concluso la storia di Re:Mind, così come le due story quest per Union X. Ciò che rimane è finire le restanti due story quest. Tuttavia, ho ricevuto un'altra richiesta misteriosa...Diciamo semplicemente che questa richiesta include una terza story line non annunciata per Kingdom Hearts. Una volta completata la misteriosa richiesta, terminerò le due restanti story quest. E quando tutto ciò sarà completato, le tre story line..." A seguito di puntini di sospensione, Nomura commenta con un misterioso "Molto intrigante, vero?". Cosa ne pensate?



In attesa di ulteriori informazioni, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato al DLC Re:Mind, all'interno del quale il nostro Antonello "Kirito" Bello discute di ciò che potrebbe attenderci all'interno dell'espansione di Kingdom Hearts 3, ancora priva di una data di pubblicazione precisa ed attesa per un generico "inverno".