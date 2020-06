Kingdom Hearts: Square Enix ha in cantiere altri due giochi non annunciati?

Nella giornata di ieri Square Enix ha pubblicato il trailer Kingdom Hearts 2020 svelando la data di uscita di Kingdom Hearts Dark Road e il nuovo gioco Kingdom Hearts Melody of Memory, sembra però che ci siano altri annunci in programma.

Nel video viene mostrati per pochi secondi un grafico denominato "Kingdom Hearts Series 2nd Phase" con i loghi di Kingdom Hearts III Re:Mind, Kingdom Hearts Dark Road (in uscita il 22 giugno) e Kingdom Hearts Melody of Memory, mancano però due slot da riempire e questo farebbe pensare all'esistenza di altri due giochi di KH non ancora annunciati.

Si tratta ovviamente di semplici speculazioni e al momento non ci sono dettagli in merito, sono in molti però a credere che i giochi in questione verranno svelati entro l'anno, dal momento che il trailer è intitolato "Kingdom Hearts 2020", apparentemente destinato dunque a rivelare il futuro della serie per l'anno in corso.

Kingdom Hearts Melody of Memory è atteso su PS4, Xbox One e Nintendo Switch ma è ancora privo di una data di lancio, invece Kingdom Hearts Dark Road uscirà il 22 giugno come aggiornamento gratuito di Kingdom Hearts Union X per iOS e Android.