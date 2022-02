Kingdom Hearts su Switch: il video di lancio celebra l'arrivo della serie in Cloud

Come preannunciato dal trailer di Kingdom Hearts in Cloud su Switch, Square Enix confeziona un nuovo video per celebrare l'avvenuto lancio della raccolta delle avventure vissute dall'eroe del Keyblade sulla console ibrida di Nintendo.

Come parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts, Square Enix e Disney annunciano così l'arrivo di Kingdom Hearts su Nintendo Switch. La raccolta Cloud delle avventure vissute da Sora, Paperino e Pippo comprende Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts 3 con il DLC ReMind e il ricco pacchetto contenutistico della versione Integrum Masterpiece di Kingdom Hearts.

L'acquisto di KH 3 + ReMind come titolo singolo o come parte della collezione completa consente di accedere al Keyblade "Unione Rossa" da utilizzare ingame. I rappresentanti di Square Enix esortano gli interessati a effettuare i test di connessione a internet prima di finalizzare l'acquisto della collezione e dei singoli giochi Cloud appena approdati su eShop. Il test può essere effettuato attraverso le demo gratuite scaricabili dal Nintendo eShop.

A chi si accinge a ripercorrere le avventure della Saga dei Cercatori dell'Oscurità su Nintendo Switch, consigliamo di leggere questo nostro approfondimento che spiega in che ordine giocare i Kingdom Hearts per seguire la storia.