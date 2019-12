Kingdom Hearts: il team di sviluppo augura buon Natale con una cartolina a tema!

Ormai poche ore dalla giornata di Natale, il team di sviluppo della serie di Kingdom Hearts ha voluto dedicare un pensiero speciale all'intera community di videogiocatori amanti del franchise.

Direttamente dall'account Twitter ufficiale della fortunata saga che ha saputo unire gli universi di Disney e Final Fantasy arriva infatti un cinguettio a tema natalizio. Gli sviluppatori che hanno contribuito a portare sul mercato videoludico le avventure di Sora, Pippo e Paperino hanno voluto augurare ai fan di Kingdom Hearts un felice e sereno Natale. Il mezzo scelto per condividere il messaggio è una speciale cartolina d'auguri virtuale, che ritrae i tre personaggi abbigliati a tema in occasione delle feste! Ovviamente, potete trovare il Tweet direttamente in calce a questa news: per l'occasione, l'irascibile Paperino si è tramutato in pupazzo di neve, mentre il design di Pippo rimanda a quello delle renne di Babbo Natale, cosa ve ne pare?



Cogliamo l'occasione per ricordare che Kingdom Hearts 3, debuttato nel corso del gennaio di quest'anno, si prepara ad espandersi. I primi mesi del 2020 vedranno infatti arrivare il DLC Re:Mind su PlayStation 4 e Xbox One. In seguito all'annuncio della data di uscite del contenuto, Square Enix ha condiviso numerosi dettagli su contenuti e prezzo del DLC di Kingdom Hearts 3.