Kingdom Hearts The Story So Far annunciato per PlayStation 4

Square-Enix ha annunciato oggi Kingdom Hearts The Story So Far, nuova raccolta per PlayStation 4 disponibile dal 30 ottobre al prezzo di 39.99 dollari in Nord America, il prezzo per l'Europa non è stato confermato.

Il pacchetto include i seguenti titoli:

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

Kingdom Hearts Re:coded

KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage

Kingdom Hearts X Back Cover

Si tratta quindi di una raccolta completa per scoprire l'universo di Kingdom Hearts in attesa di Kingdom Hearts III, in uscita il 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One. Kingdom Hearts The Story So Far uscirà il 30 ottobre 2018 esclusiva su PlayStation 4.