Kingdom Hearts: ecco la timeline 'ufficiale', in che ordine vanno giocati?

Poche ore dopo la pubblicazione del trailer in inglese di Kingdom Hearts Memory of Melody, i curatori del portale Wiki ufficiale di KH hanno provato a fare ordine tra i capitoli della serie per realizzarne la Timeline.

Pur essendo perfettamente consapevoli dell'impossibilità di scrutare nella mente di Tetsuya Nomura per scoprire la timeline "ufficiale" dell'epopea di Sora e compagni, i gestori del sito Wiki approfittano dell'uscita ormai imminente di Kingdom Hearts Dark Road per aiutare gli appassionati a ricomporre il puzzle cronologico e contenutistico della saga action ruolistica targata Square Enix.

Kingdom Hearts: Timeline del sito Wiki

Kingdom Hearts X

Kingdom Hearts X Back Cover : corre parallelamente a Kingdom Hearts X

: corre parallelamente a Kingdom Hearts X Kingdom Hearts Union X

Dark Footsteps

Heart & Key

Kingdom Hearts Birth by Sleep (escludendo l'ultima parte di Blank Points)

(escludendo l'ultima parte di Blank Points) A Fragmentary Passage

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage - : si svolge dopo Birth by Sleep ed è cronologicamente contiguo al finale di Kingdom Hearts

: si svolge dopo Birth by Sleep ed è cronologicamente contiguo al finale di Kingdom Hearts Kingdom Hearts (si svolge 10 anni dopo Birth by Sleep)

(si svolge 10 anni dopo Birth by Sleep) Kingdom Hearts 358/2 Days (Giorni 1-24) : parallelo agli eventi narrati nel finale di Kingdom Hearts, dal salvataggio di Kairi agli eventi conclusivi di KH

: parallelo agli eventi narrati nel finale di Kingdom Hearts, dal salvataggio di Kairi agli eventi conclusivi di KH Kingdom Hearts Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (Giorni 25-49) : si svolge nella medesima finestra temporale di Kingdom Hearts Chain of Memories

: si svolge nella medesima finestra temporale di Kingdom Hearts Chain of Memories Kingdom Hearts 358/2 Days (Giorni 50-358)

Kingdom Hearts II

Kingdom Hearts coded : si svolge tra il finale d Kingdom Hearts II e il suo epilogo

: si svolge tra il finale d Kingdom Hearts II e il suo epilogo Blank Points : narra gli eventi che vanno dal finale di Kingdom Hearts Birth by Sleep alla storia raccontata da Signs of What's Next e Destiny.

: narra gli eventi che vanno dal finale di Kingdom Hearts Birth by Sleep alla storia raccontata da Signs of What's Next e Destiny. Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (la storia si colloca a 12 anni di distanza dagli eventi di Birth by Sleep)

(la storia si colloca a 12 anni di distanza dagli eventi di Birth by Sleep) Another Guardian of Light

KH 2.9 - The First Volume

Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts III Re Mind : si svolge tra il capitolo finale di Kingdom Hearts III e la sua conclusione

: si svolge tra il capitolo finale di Kingdom Hearts III e la sua conclusione An Oath to Return

Nella timeline confezionata dal Wiki di KH non trova però spazio Kingdom Hearts Dark Road, il Card Game strategico che approderà su smartphone e tablet iOS, Android e Amazon nella giornata di lunedì 22 giugno, quantomeno nella sua versione giapponese. In base alle informazioni snocciolate dal nuovo gameplay trailer di Dark Road, la nuova esperienza legata a Kingdom Hearts Union X introdurrà diverse attività che aiuteranno gli appassionati a scoprire nuovi dettagli sulla storia e "sul passato di Xehanort".

A breve, i possessori del Keyblade dovranno anche cimentarsi con le sfide offerte da Melody of Memory, il rhythm game che, secondo alcuni, dovrebbe fare da prequel a Kingdom Hearts 4.