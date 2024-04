Kingdom Hearts torna nelle isole del destino con questo cosplay italiano di Kairi

Sono già passati due anni da quando, in occasione del 20° anniversario del franchise, venne presentato Kingdom Hearts 4. Il titolo che porta i mondi Disney e Final Fantasy a incrociarsi non è ancora stato pubblicato, ma siamo un passo più vicini attraverso questa spettacolare interpretazione tutta italiana.

Completamente scomparso dai radar, Kingdom Hearts 4 è uno di quei giochi che vorremmo assolutamente provare nel 2024. Le speranze, però, sono al minimo, con Square Enix che ormai latita. Comunque, anche se non in Unreal Engine 5 come nel prossimo, quarto episodio, potremo tornare presto nei mondi Disney con l'uscita di Kingdom Hearts Missing Link.

Se della presenza di Roxas e Ventus in Kingdom Hearts 4 non sappiamo nulla, siamo già nell'universo narrativo di Kingdom Hearts con questo cosplay di Kairi condiviso dalla cosplayer italiana Miciaglo. Kairi è l'amica d'infanzia di Sora e Riku, con cui passò il suo tempo nelle Isole del Destino. È una delle principesse del cuore e per questo venne rapita dalle Guardie di Malefica. Dopo tanto tempo, riuscì a liberarsi e a ricongiungersi con gli amici da cui venne separata, unendosi alla battaglia come Signora del Keyblade. Alla fine, ancora una volta si è separata da Sora. Tutta la dolcezza di Kairi viene colta dall'esibizione dell'artista nostrana in uno scatto che la vede immersa nei boschi dell'isola del destino.

