Kingdom Hearts Union χ[cross] è ora disponibile sui dispositivi Amazon

Square Enix ha annunciato oggi che il GDR di successo per dispositivi mobili Kingdom Hearts Union χ[Cross] porterà la sua magia su Amazon Appstore e tablet Amazon Fire a partire da oggi.

I giocatori potranno partire per nuove, emozionanti avventure nei mondi Disney e Pixar, interagire con i personaggi che amano di più e tuffarsi ancora di più nella storia di Kingdom Hearts. Il debutto su Amazon Appstore coincide con l’attesissimo lancio di Kingdom Hearts 3, che è ora disponibile per Xbox One e PlayStation 4.

Per un periodo limitato, i giocatori di Kingdom Hearts Union χ[Cross] che raggiungeranno determinati punteggi nei mini-giochi del Regno classico, potranno ottenere il fedele Keyblade “Luce stellare” da usare in Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts Union χ[Cross] è disponibile su Amazon Appstore, su App Store per iPhone e su Google Play per dispositivi Android.