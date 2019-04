Kingdom Hearts Union x Cross festeggia il terzo anniversario con tante ricompense

Square Enix invita gli eroi del Keyblade di tutto il mondo a festeggiare il terzo anniversario di Kingdom Hearts Union x Cross. I festeggiamenti per il lancio di KH3 continueranno per tutta la durata di aprile e maggio nel gioco per per dispositivi mobile.

Regalo per l’anniversario

Tutti gli eroi del Keyblade riceveranno 10.000 gemme effettuando l’accesso da oggi fino al 31 maggio.

Draw Ticket gratis

Fino al 30 aprile, i giocatori riceveranno dei Draw Ticket basati sul livello del loro personaggio. I Draw Ticket possono essere usati in un banner di durata limitata per ricevere una serie di medaglie potentissime.

Medaglie dell’evento

Fino al 30 aprile, i giocatori potranno ottenere delle monete dell’evento da scambiare con delle medaglie di Sora e Cip & Ciop.

Campagna Spirit Training

Usando la nuova opzione “Spirit Training”, gli eroi del Keyblade potranno allenare il loro Spirit 30 volte da oggi fino al 30 aprile e ricevere ricompense speciali, tra cui delle Spirit Parts esclusive.

Campagna One Million Jewels

Fino al 6 maggio, i giocatori potranno tentare la loro fortuna una volta al giorno con un banner gratuito per pescare una medaglia KH III Moogle. Con le medaglie KH III Moogle, i giocatori avranno l’opportunità di vincere dei premi in gemme e anche il premio finale di un milione di gemme. Tutti i giocatori che hanno almeno una medaglia KH III Moogle riceveranno 1000 gemme e un premio di consolazione alla fine della campagna.

Il ritorno delle famose Avatar Board

I giocatori potranno personalizzare il costume del loro personaggio con le amate Avatar Board di Terra e Aqua, che saranno nuovamente acquistabili da domani fino al 13 aprile. Inoltre, per un periodo limitato dal 16 aprile al 22 aprile, torneranno anche le Avatar Board di Cloud.

Evento Dark-Winged Warrior

Fino al 13 aprile, i giocatori potranno sfidare il Dark-Winged Warrior in questo celebre evento per ottenere il titolo “One-Winged”.

Campagna Avatar Coin and Draw Ticket

Fino al 30 aprile, i giocatori potranno convertire degli Avatar Coins in Draw Ticket per ottenere delle medaglie in un banner speciale.