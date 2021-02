Kingdom Hearts Union X Dark Road, chiusura in primavera: il messaggio di Nomura

Mentre l'intera saga di Kingdom Hearts arriverà su PC a marzo, giungono aggiornamenti da Square Enix in merito al destino delle incarnazioni mobile della serie.

Il Game Director Tetsuya Nomura ha infatti annunciato con un messaggio l'imminente chiusura dei server di Kingdom Hearts: Union X e Kingdom Hearts: Dark Road. Entrambe le App vedranno peraltro presto concludersi anche il proprio percorso narrativo, con il capitolo finale di Union X atteso per il mese di aprile 2021. La storia di Dark Road proseguirà ancora per qualche tempo, ma il tutto potrà essere fruito esclusivamente nella nuova modalità offline dell'applicazione. Di seguito, i passaggi essenziali che segneranno il prossimo periodo per le due App.



A partire da quest'oggi, viene sospesa la vendita di Jewels all'interno dei titoli mobile, con la chiusura dei server invece fissata per il 31 maggio 2021 alle ore 03:00 della notte. Successivamente, sia Kingdom Hearts: Union Cross sia Kingodm Hearts: Dark Road riceveranno un update con la quale sarà sbloccata una versione offline delle Applicazioni, che consentirà all'utenza di scoprire comunque la storia dei due titoli mobile. Il nuovo prodotto potrà essere scaricato e giocato in maniera completamente gratuita. La patch offline sarà disponibile per Union X già a maggio, mentre per Dark Road sarà necessario attendere il mese di settembre.



Nel frattempo, Nomura prepara una sorpresa per Kingdom Hearts per il 2022.