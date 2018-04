Kingdom Hearts Union X: le novità dal Fan Festival americano

Lo scorso fine settimana più di mille custodi del keyblade si sono riuniti per partecipare al Dandelion Meeting, il primo ritrovo ufficiale della community nordamericana di Kingdom Hearts Union X.

I partecipanti hanno festeggiato l'anniversario del titolo con varie attività, tra cui dei nuovi contenuti giocabili e dei dibattiti con il team di sviluppo. Durante una delle discussioni, il direttore della serie Tetsuya Nomura e il produttore di Kingdom Hearts Union X Hironori Okayama hanno condiviso la loro opinione sui meccanismi interni dell'amata serie. Inoltre, in un videomessaggio speciale, il co-direttore di Kingdom Hearts 3 Tai Yasue ha rivelato che i nuovi minigiochi ispirati ai cartoni classici Disney e ai giochi elettronici LCD degli anni '80, che i fan hanno potuto provare all'evento, saranno disponibili sia in Kingdom Hearts Union X che in Kingdom Hearts 3.

Nomura ha anche annunciato che i fan avranno l'opportunità unica di entrare a far parte della storia di Kingdom Hearts III, dato che fino a 300 giocatori verranno selezionati affinché il loro nome utente di Union X appaia in un luogo segreto di Kingdom Hearts III. Tra le novità del gioco per dispositivi mobile troviamo inoltre:

Una nuova modalità PvP (Giocatore contro giocatore): durante l'evento Dandelion Meeting i giocatori hanno potuto vedere in anteprima esclusiva la nuova modalità PvP asincrona che uscirà entro la fine dell'anno. Grazie alla nuova modalità PvP, i giocatori potranno combattere per la prima volta tra di loro in Kingdom Hearts e dovranno usare strategicamente le loro migliori medaglie nei combattimenti a turni per aggiudicarsi la vittoria. Il giocatore che vince più turni vincerà anche la battaglia ed entrerà in una classifica PvP mensile dove potrà ottenere ricompense e riconoscimenti.



Regali per festeggiare il 2° anniversario: per celebrare il secondo anniversario del titolo, il 7 aprile 2018 tutti i giocatori hanno ricevuto 3000 gemme. Oggi i giocatori hanno anche ricevuto due medaglie Fantasia Mickey B, che possono essere riscattate entro il prossimo mese.

Kingdom Hearts Union X è disponibile come applicazione gratuita (con acquisti in-app) su App Store per iPhone e su Google Play per i dispositivi Android.