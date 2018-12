Kingdom Hearts VR Experience arriva il 25 dicembre

Square Enix Japan ha annunciato che Kingdom Hearts VR Experience sarà disponibile su PlayStation VR dal 25 dicembre, scaricabile come download gratuito dal PlayStation VR.

Kingdom Hearts VR Experience si presenta come un video musicale interattivo in VR che permetterà di riscoprire la storia della serie esplorando varie ambientazioni iconiche, Square Enix ha anche previsto un aggiornamento, in arrivo il 18 dicembre, che includerà nuovi stage e altri contenuti non ancora annunciati.

Al momento la data di uscita di Kingdom Hearts VR Experience è stata confermata per il solo Giappone ma è probabile che l'esperienza in Realtà Virtuale dedicata a KH possa arrivare in contemporanea anche in Europa e Nord America, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni in merito.

Ricordiamo che nel weekend Square Enix ha pubblicato anche l'Opening Movie Trailer di Kingdom Hearts III che permette di dare un breve sguardo al filmato introduttivo del gioco. KH3 uscirà il 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One.