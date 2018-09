Kingdom Hearts VR Experience arriverà entro fine anno su PlayStation VR

Durante il PlayStation LineUp Tour che si è tenuto ieri in Giappone Square Enix ha annunciato Kingdom Hearts VR Experience per PlayStation VR, oggi emergono nuovi dettagli su questa attesa esperienza in Realtà Virtuale.

Il publisher ha confermato che Kingdom Hearts VR Experience uscirà prima della fine dell'anno, in tempo per Natale, l'app sarà pubblicata gratuitamente su PlayStation Store, trattandosi di una esperienza e non di un gioco completo non c'è alcun piano per una versione retail. Al momento purtroppo i contenuti della VR Experience a tema Kingdom Hearts non sono stati svelati, ne sapremo sicuramente di più tra qualche settimana.

Kingdom Hearts VR Experience servirà dunque come gustoso antipasto in attesa di Kingdom Hearts III, previsto per il 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One. Il publisher giapponese ha pubblicato ieri un nuovo trailer di KH3 con protagonista Big Hero 6 e la città di Sanfransokyo.