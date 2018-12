Kingdom Hearts VR Experience per PSVR rimandato al 2019

Square Enix ha annunciato che Kingdom Hearts VR Experience non uscirà il 25 dicembre come inizialmente previsto. L'esperienza interattiva per PlayStation VR è stata rimandata al 18 gennaio in Giappone.

Kingdom Hearts VR Experience è un video musicale interattivo diviso in due parti, la prima uscirà il 18 gennaio 2019 mentre la seconda arriverà in primavera come aggiornamento gratuito. Il motivo alla base di questo ritardo non è chiaro, inoltre ribadiamo come al momento il lancio della VR Experience di Kingdom Hearts III sia stato confermato per i solo mercato asiatico.

Questa mattina Square Enix ha pubblicato una nuova serie di spot di Kingdom Hearts 3 che confermano il lancio del gioco per il 25 gennaio in Giappone e per il 29 dello stesso mese in Occidente, nei formati PlayStation 4 e Xbox One.