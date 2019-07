Kingdom Hearts VR Experience: la seconda parte ha una data d'uscita

Se avete apprezzato Kingdom Hearts VR Experience sulla vostra PlayStation 4, sappiate che Square Enix ha appena annunciato la data d'uscita ufficiale della seconda parte di questa esperienza, che potrà essere scaricata in maniera completamente gratuita.

La seconda parte di Kingdom Hearts VR Experience prende il nome di Olympus Coliseum e, come potete facilmente intuire, sarà ambientata nel mondo di Hercules. Una delle principali novità di questo aggiornamento gratuito consiste nella possibilità di utilizzare i controller con sensori di movimento, grazie ai quali potrete attaccare gli avversari con l'iconica Keyblade del protagonista, Sora.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio di Olympus Coliseum per Kingdom Hearts VR Experience, vi ricordiamo che la sua uscita è prevista per il prossimo 25 luglio 2019 in esclusiva sul PlayStation Store. Va inoltre precisato che per poter giocare è necessario un visore PlayStation VR, mentre per poter sfruttare le particolari funzionalità di questo aggiornamento è necessario un controller PlayStation Move.

Avete già letto la nostra recensione di Kingdom Hearts VR Experience? Qualche settimana fa Nomura ha inoltre diffuso nuovi dettagli sull'espansione di Kingdom Hearts 3, RE:Mind.