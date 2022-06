Kingdom Maker: il nuovo strategico medievale è gratis su iPhone, iPad e Android

Nel corso delle ultime ore è arrivato sui due principali store per dispositivi mobile un nuovo strategico free to play ambientato in un mondo fantasy medievale che prende il nome di Kingdom Maker.

Questo gioco, disponibile gratuitamente su Android e iOS, combina meccaniche tipiche degli strategici in tempo reale a quelli di un gioco di ruolo e consente al giocatore di crearsi la propria storia dando il via a guerre, alleanze, storie d'amore ed intrighi. Kingdom Maker permette anche di creare una città medievale con l'opportunità di migliorarla con nuove strutture e poi proteggerla tramite la creazione di un esercito. L'armata potrà essere utile tanto per difendere la città dagli attacchi delle fazioni nemiche che per invadere altri territori ed espandere i confini del regno.

Ecco di seguito i link per procedere al download di questo gioco gratis su smartphone e tablet:

Per chi non lo sapesse, il gioco è firmato Scopely, azienda nota al pubblico di videogiocatori mobile per via dello sviluppo di titoli del calibro di Star Trek Fleet Command e MARVEL Strike Force. Va infine precisato che, pur essendo scaricabile gratuitamente, il titolo include microtransazioni legate all'acquisto di oro e di pacchetti contenenti svariati oggetti.