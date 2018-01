A distanza di oltre un anno dal suo debutto su PC e Xbox One,è disponibile da oggi anche su. Il titolo si presenta come una via di mezzo fra uno strategico e un gestionale in pixel art.

Disponibile sul PlayStation Store al prezzo di 14,99 euro, Kingdom: New Lands si presenta come il sequel dell'omonimo titolo uscito su PC nel 2015, un gioco 2D a scorrimento che mescola le meccaniche di un'avventura, un gestionale e uno strategico ad ambientazione medievale. Se volete saperne di più sul titolo, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra Recensione di Kingdom: New Lands.