È Kingdom New Lands il prossimo gioco gratuito sull'Epic Games Store

Puntuale come sempre, l'Epic Games Store ha messo oggi a disposizione di tutti i propri utenti City of Brass e, rispettando la tradizione, ha anche svelato quello che sarà il gioco gratuito in arrivo nei prossimi giorni.

Da martedì 6 giugno 2019 vi basterà infatti accedere al client Epic Games per aggiungere senza alcun costo alla vostra libreria virtuale una copia di Kingdom: New Lands. Proprio come per RiME e City of Brass, la promozione avrà una durata di soli sette giorni e terminerà quindi il prossimo 13 giugno 2019. A differenza dei titoli regalati ogni due settimane, Epic Games sta proponendo ai suoi utenti un gioco a settimana per festeggiare la prima ondata di sconti che ha invaso lo store digitale.

Al momento è infatti possibile acquistare moltissimi titoli in forte sconto e, tra questi, ce ne sono anche alcuni in prenotazione. Sfortunatamente giochi come Borderlands 3 sono stati rimossi dopo poche ore a causa di una decisione presa dagli sviluppatori, non proprio felicissimi dell'entrata dei titoli in preorder tra i giochi coinvolti nei mega-sconti.

L'appuntamento è quindi al prossimo martedì, quando potremo scaricare il gioco e scoprire quale sarà il prossimo.

Sapevate che Journey arriverà su PC la prossima settimana, in esclusiva sull'Epic Games Store?