Kingdom The Blood: annunciato il videogioco basato sulla serie coreana di Netflix

Netflix e Action Square hanno annunciato Kingdom The Blood, Action RPG basato sull'omonima serie drammatica coreana ad ambientazione storica uscita su Netflix nel 2019 e capace di riscuotere un buon successo di pubblico e critica.

Mentre si diffondono strane voci sul re malato, il principe ereditario rimane l'unica speranza dei sudditi contro un misterioso flagello che ha colpito il regno.

Kingdom The Blood è un Action RPG single e multiplayer in sviluppo per PC, iPhone, iPad e dispositivi Android, la data di uscita non è ancora stata annunciata. Purtroppo non ci sono molti dettagli sul progetto, lo studio Action Square parla di un gioco con "una grafica 3D di alto livello" e sessioni di motion capture svolte con attori professionisti, ballerini e spadaccini per ricreare perfettamente lo stile di combattimento coreano.

La modalità storia seguirà la trama della serie Netflix, la modalità Conquista propone invece una sequenza di combattimenti della durata di cinque minuti, confermate anche le modalità Boss Battle (sfida contro i boss) e multiplayer PvP. La data di lancio non è ancora stata resa nota, Netflix ha però confermato che il gioco è pensato "per un pubblico globale" e dunque il debutto dovrebbe avvenire in simultanea in molti paesi su PC, iOS e Android.