Kingdom The Blood, invasione di non morti dalla Corea: il nuovo gioco della serie Netflix

Dall'Estremo Oriente arriva Kingdom The Blood, un nuovo action game basato sull'omonima serie coreana apparsa nei listini di Netflix nel 2019. Tra sangue, spade e non morti, andiamo alla scoperta di questo nuovo, promettente progetto.

Sviluppato da Action Square per PC e dispositivi mobili, Kingdom The Blood intende catapultare i videogiocatori nella Corea del sedicesimo secolo messa in ginocchio da un'apocalisse zombie, proseguendo la storia narrata in una delel serie Netflix più sorprendenti degli ultimi anni.

Ludicamente parlando, il trailer dell'annuncio di Kingdom The Blood ha messo in risalto meccaniche action con scontri basati su schivate e parate, ricreate grazie al motion capture di spadaccini ed attori professionisti. L'azione si movimenta ulteriormente al calare della notte, quando cominciano ad arrivare i non morti. Oltre alla modalità per giocatore singolo, che permetterà di assaporare un periodo storico solitamente poco rappresentato nel panorama videoludico, Kingdom The Blood proporrà anche una componente multiplayer sia cooperativa che competitiva.

Attualmente confermato solamente per PC e dispositivi mobili come iPhone, iPad e Android, il gioco è ancora privo di una data d'uscita. Nel frattempo approfondite la sua conoscenza con il Video Speciale allegato in apertura di notizia e la nostra anteprima di Kingdom The Blood.