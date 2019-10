Kingdom Under Fire 2: presentata la Spellsword, una delle cinque classi presenti nel gioco

Gli sviluppatori coreani di Blueside e il publisher Gameforge hanno pubblicato una serie di trailer per Kingdom Under Fire 2 che introducono la Spellsword, una delle cinque classi giocabili presenti nel gigantesco MMORPG.

Gameforge ha provveduto a descrivere questa particolare classe: "Con la sua maestria nell'utilizzo della magia del ghiaccio e del tuono la Spellsword è un potente personaggio da non sottovalutare. Parente degli Elfi Oscuri, la Spellsword combina le sue rune magiche per produrre attacchi sempre nuovi o per curare se stessa, compensando così il suo livello di salute relativamente basso. Sul campo di battaglia si batte con grande abilità, brandendo la spada e lo scettro. Lei era il frutto di una ricerca proibita che ha tentato di sfruttare il potere degli dei per combinare gli Elfi Oscuri con il sangue degli Antichi Elfi. Dopo essere fuggito dall'esperimento, l'Elfo Oscura con la pelle chiara si aggirò per il mondo rifiutato da tutti. Trovò rifugio con i Cavalieri di Azilia, in un luogo dove poteva evitare gli occhi vigili dei possibili inseguitori".

Con un lungo travaglio e dopo anni di attesa Kingdom Under Fire 2 è pronto ad esordire sul mercato occidentale. Il lancio di Kingdom Under Fire 2 è previsto per il mese di novembre su PC in triplice versione da 29,99 euro, 49,99 euro e 99,99 euro con contenuti e quantità di monete diversificate.