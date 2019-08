Kingdom Under Fire 2: il video della Gamescom conferma l'uscita in Occidente a fine 2019

Gli sviluppatori di Blueside e i vertici del publisher Gameforge volano alla Gamescom di Colonia per mostrare un nuovo video di gioco di Kingdom Under Fire 2 e confermare la volontà di portare il titolo in Occidente entro la fine del 2019.

Accompagnato da una ricca serie di immagini di gioco, il filmato di (ri)presentazione di KUF 2 confezionato per la fiera di Colonia fissa il periodo di lancio del titolo al prossimo mese di novembre. In questa sua prima fase, il progetto sarà destinato solo ed esclusivamente agli appassionati di MMORPG su PC. Come spesso avviene in questi casi, il destino dell'eventuale trasposizione su console (PS4 o Xbox One) sarà determinato dall'accoglienza riservata dai cultori di giochi di ruolo online su computer.

In ogni caso, i lunghi anni di attesa per l'approdo occidentale del titolo hanno contribuito a modificarne (si spera in meglio) alcuni elementi di gameplay fondamentali, su tutti l'approccio strategico alle battaglie su vasta scala e la gestione dei singoli campioni del proprio esercito digitale.

L'esperienza ruolistico-strategica di Kingdom Under Fire 2 sarà perciò accessibile a partire da novembre: il titolo, diversamente da tutti gli altri videogiochi di Gameforge, non adotterà la formula dei free-to-play ma sarà proposto nella triplice versione a pagamento da 29,99 euro (Hero Package), 49,99 euro (Emperor Package) e 99,99 euro (War God Package), con differenze legate al quantitativo di oggetti cosmetici e denaro ingame da spendere nel negozio interno per le microtransazioni facoltative.