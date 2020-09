Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: le abilità della Forza nel nuovo video gameplay

Il lancio di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning è alle porte e lo sviluppatore THQ Nordic ha appena rilasciato un breve trailer in cui vengono mostrate le abilità legate alla Forza, uno dei tre "destini" che il personaggio protagonista può scegliere.

Tra i tre percorsi disponibili in Kingdoms of Amalur, quello legato alla forza è il più difensivo e si focalizza sul blocco degli attacchi nemici per poi rispondere prontamente con potenti assalti all'arma bianca. THQ Nordic descrive così la classe: "la strada della forza è la strada del vero guerriero. Impugna una nobile spada lunga, un martello da guerra o un brutale spadone per falciare i tuoi nemici uno ad uno. Le abilità di questo percorso ti consentiranno di avere un grande potenziale offensivo e di equipaggiare le armature più resistenti, per lanciarti nel combattimento corpo a corpo. Se il tuo nemico è lontano arpionalo per ballare con lui a distanza ravvicinata".



Vi ricordiamo che in Kingdoms of Amalur vestiremo i panni di una creatura privata del suo destino, che dovrà forgiarsene uno nuovo tramite la scelta di una delle tre classi messe a disposizione dal gioco: Forza, Destrezza e Magia.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning è in arrivo l'8 settembre per PC, Xbox One e Playstation 4 mentre la sua espansione, Fatesworn è prevista per il 2021. Avete già dato un'occhiata al trailer di gameplay di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning mostrato in occasione della GamesCom 2020?