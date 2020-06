Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, un leak svela la remaster

Il Microsoft Store ha svelato l'esistenza di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, versione rimasterizzata non ancora annunciata dell'omonimo Action RPG uscito originariamente nel 2012 su PC, PS3 e Xbox 360.

"Ritorna un successo degli RPG! Dalle menti dello scrittore di bestseller R.A. Salvatore, del creatore di Spawn Todd McFarlane e del lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, ecco arrivare Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Rimasterizzato con grafica incredibile e gameplay aggiornato, Re-Reckoning offre intensi combattimenti RPG personalizzabili in un immenso mondo di gioco. Amplia la tua esperienza in Amalur con tutti i DLC del gioco originale, da Denti di Naros a Leggenda di Kel il Morto e altro ancora!"

Il gioco è pubblicato da THQ Nordic (publisher che ha acquistato i diritti sul franchise nel 2018) e sviluppato da Kaiko, il lancio è previsto per l'11 agosto 2020 presumibilmente su Xbox One, PS4 e PC (via Steam o Epic Games Store?), non è chiaro se il titolo arriverà anche su altre piattaforme come Google Stadia o Nintendo Switch. Restiamo in attesa dell'eventuale annuncio ufficiale, non è escluso che Kingdoms of Amalur Re-Reckoning fosse una delle sorprese di queste settimana da annunciare durante il PC Gaming Show o il Future Games Show, entrambi gli appuntamenti sono però stati rimandati al 13 giugno.