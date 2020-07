Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: il nuovo trailer svela la data di uscita

Gli eroi di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning combattono nel nuovo trailer in cinematica confezionato da THQ Nordic per annunciare la data di lancio ufficiale della riedizione current-gen per PC, PS4 e Xbox One del celebre (e sfortunato) action ruolistico.

In questa sua nuova versione, l'avventura fantasy ideata dallo scrittore R.A Salvatore in collaborazione con Todd McFarlane (Spawn) e Ken Rolston (The Elder Scrolls IV Oblivion) promette di offrire un comparto grafico rimasterizzato e un impianto ludico e contenutistico attualizzato, merito dell'adozione di un nuovo sistema di combattimento e da una nuova progressione GDR delle attività da svolgere.

Il titolo comprenderà un ricchissimo ventaglio di opzioni per la personalizzazione del personaggio che correrà parallelamente alla storia principale e alle sfide da svolgersi nell'esplorazione libera delle diverse regioni in cui sarà suddiviso il regno di Amalur.

Con il nuovo trailer arriva perciò la conferma che Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sarà disponibile a partire dall'8 settembre di quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le avventure di Amalur, oltretutto, proseguiranno nel 2021 con la nuova espansione Fatesworn acquistabile a parte dagli utenti della Standard Edition o scaricabile "gratuitamente" da chi opterà invece per la Collector's Edition.

All'interno della Collector's Edition di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning troveranno spazio, oltre al gioco e all'espansione in arrivo il prossimo anno, anche una minuziosa statuetta di Alyn Shir (20,8 cm di altezza x 18 cm di larghezza x 14,2 cm di profondità), un portachiavi personalizzato di Amalur, cinque artwork, la colonna sonora del gioco composta da Grant Kirkhope e una confezione da collezione di alta qualità. Su queste pagine trovate anche le prime immagini di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning.