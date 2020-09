Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: lo Stregone scatena la furia degli elementi in video

I vertici di THQ Nordic ci invitano a "scegliere il nostro Destino" con un nuovo video gameplay di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning dedicato ai poteri magici e alle abilità degli Stregoni, una delle classi personaggio che ritroveremo nella remaster di questo celebre gioco di ruolo.

Il progetto di Re-Reckoning è stato affidato al team di Kaiko e promette di fare la felicità di tutti gli amanti di action adventure e, naturalmente, dei più nostalgici che desiderano rimettere piede nella dimensione fantasy lanciata originariamente nel 2012 su PC, PS3 e Xbox 360.

In questa sua riedizione current-gen, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning vanterà tutti i contenuti originario e l'intero pacchetto di espansioni e di aggiornamenti che hanno caratterizzato il periodo post-lancio del titolo primigenio. A partire dal prossimo anno sarà poi inoltre possibile ampliare l'esperienza ruolistica esplorando le lande di Fatesworn, la nuova espansione che andrà a stratificare ulteriormente la trama per fare spazio a nuovi elementi di gameplay tra sistema di combattimento, progressione GDR e nemici da affrontare.

Prima di volgere lo sguardo al futuro, vi ricordiamo che Kingdoms of Amalur Re-Reckoning sarà disponibile a partire dall'8 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One