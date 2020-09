Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: trucchi e strategie per iniziare

La remastered dell’omonimo titolo pubblicato da Electronic Arts nell’ormai lontano 2012 è finalmente arrivata, scatenando reazioni molto variegate all’interno del pubblico di appassionati. Se siete tra coloro che hanno deciso di recuperare il titolo, in questa guida vi forniremo alcuni consigli per iniziare la vostra avventura nel migliore dei modi.

Kingdoms of Amalur: Reckoning è un videogioco fantasy open world, strutturato sulla falsariga dei suoi più famosi competitor dell’epoca, ovvero Skyrim e The Witcher 2, e ricco di missioni secondarie, dungeon da completare e segreti da scoprire. Potrete incontrare personaggi che vi forniranno quest, nemici e tanto altro ancora semplicemente girovagando senza una meta precisa, ma se volete godervi al massimo il titolo continuate a leggere per scoprire i nostri consigli.

Raccogliete le Scorte Bonus

Per prima cosa, dovete sapere che questa edizione rimasterizzata di Kingdoms of Amalur: Reckoning non porta con sé solamente una rivisitazione del lato grafico del gioco, con texture e risoluzione migliorate, effetti particellari inediti e quant’altro, ma anche il DLC Armi e Armature, grazie al quale potrete ottenere, fin dalle prime fasi dell’avventura, una selezione di equipaggiamento che vi permetterà di affrontare le minacce del mondo di gioco con un pizzico di spensieratezza in più. Per riscattare gli oggetti del DLC, non dovrete fare altro che procedere all’interno della questline principale fino a quando la mappa del mondo non si aprirà davanti a voi, dandovi totale libertà di movimento e assegnandovi il compito di visitare una cittadina nelle vostre vicinanze. Una volta giunti in paese, controllate la minimappa sullo schermo e dirigetevi verso l’icona del sacco: questa vi condurrà ad una cassa piena di equipaggiamento utile, con tanto di interi set di armature e armi uniche. Non preoccupatevi di non trovare oggetti per la vostra classe poiché, indipendentemente da dove avrete deciso di spendere i vostri punti abilità, troverete equipaggiamento per ciascuna di quelle disponibili all’interno del gioco. Inoltre, all’interno della cassa di scorte troverete anche alcuni simpatici easter egg con riferimenti alla saga di Mass Effect, tra cui un set di armatura ispirato a quella del Comandante Shepard e le Omniblades, ovvero le lame da braccio. Nonostante il gioco vi fornisca la possibilità di rivendere tutto l’equipaggiamento rinvenuto nella cassa, per la discreta cifra di qualche centinaio di monete d’oro, il consiglio è sicuramente di tenere per voi le armi e armature che reputate utili per il vostro personaggio, poiché vi saranno molto d’aiuto durante le fasi iniziali dell’avventura.

Sfruttate la modalità Giudizio

Durante le prime ore all’interno del mondo aperto di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, il gioco vi introdurrà all’utilizzo della cosiddetta Energia del Fato, un particolare indicatore che si va ad aggiungere a quello della salute e del mana: uccidendo nemici accumulerete energia, e quando l’indicatore sarà pieno sarete in grado di scatenare la modalità Giudizio, che rallenterà il tempo per qualche secondo e vi permetterà di scaricare tutta la vostra furia contro gruppi di nemici particolarmente ostici e perfino boss. Finché sarete all’interno della modalità Giudizio, però, i nemici non verranno uccisi dai vostri colpi, ma resteranno in fin di vita e otterranno il marchio di Affrancato dal Destino; tutti i nemici con questa caratteristica potranno poi essere terminati contemporaneamente tramite l’esecuzione di un breve quick-time-event, al cui completamento otterrete punti esperienza extra per ogni nemico ucciso in questo modo.

L’Esplorazione è Fondamentale

Girovagare per l’enorme mondo di gioco di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning non è mai un passatempo fine a sé stesso, ma può anzi diventare un’attività estremamente remunerativa. Oltre a permettervi di imbattervi in missioni secondarie e dungeon da esplorare, i quali offrono a loro volta laute ricompense se completati, visitare nuovi luoghi e scoprirne ogni anfratto vi permetterà infatti di guadagnare buone quantità di punti esperienza extra, oltre a sorprendervi talvolta con casse di equipaggiamento e rifornimenti nascosti. Inoltre, esplorando nuove aree della mappa incapperete in alcune pietre scintillanti, chiamate Pietre del Sapere, che costituiscono una delle serie di collezionabili presenti nel gioco e vi permetteranno di scoprire interessanti retroscena narrativi sul mondo di gioco sulle storie dei personaggi e delle civiltà che lo popolano.

Sperimentate Destini Diversi

La progressione del personaggio all’interno di questo titolo, seppur legata a una gestione dei livelli e dello sblocco di abilità molto classica, si presta ad un’interpretazione molto più libera di quanto proposto da altri esponenti del genere. Quasi tutte le classi, chiamate Destini, sono infatti disponibili fin dall’inizio del gioco, permettendovi di programmare con largo anticipo la crescita del vostro eroe; la loro duttilità vi permetterà tuttavia di cambiare spesso il vostro Destino, a seconda della situazione o, semplicemente, della vostra volontà di variare lo stile di gioco e sperimentare nuove alternative. Non abbiate timore di sbagliare, poiché basterà pagare una piccola somma a determinati NPC per ripristinare tutti i punti abilità e spenderli nuovamente nella maniera che più vi aggrada.

Usate le Pozioni

All’interno del gioco è possibile creare ed utilizzare una grande quantità di pozioni differenti, dalle più basilari per ripristinare la salute e il mana del protagonista, fino a quelle che forniscono temporanei potenziamenti al combattimento o all’esperienza guadagnata, oppure ancora pozioni che migliorano per qualche secondo l’efficacia di alcune abilità del vostro personaggio, come Persuasione o Fabbro. Di conseguenza, ricordatevi di non sottovalutare le potenzialità dell’alchimia, che in più di una situazione potrebbe diventare la chiave per sopravvivere in un combattimento particolarmente ostico, per completare una determinata missione o un dungeon per il quale non siete del tutto preparati. Durante le vostre esplorazioni, quindi, cercate di raccogliere quante più piante, erbe e minerali possibili, anche tramite la ricerca di casse e bauli contenenti rifornimenti all'interno del mondo di gioco e durante le missioni, in modo tale da non rimanere mai senza all’occorrenza.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la video recensione di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, nella quale Luca del Pizzo evidenzia i motivi per cui questa remastered è una vera e propria delusione.