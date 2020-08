Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: primo video gameplay dalla Gamescom e nuova espansione

La Gamescom di Colonia è stata l'occasione giusta per mostrare il primo gameplay trailer di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, riedizione dell'omonimo GDR uscito nel 2012, ora pronto a tornare con una versione rimasterizzata.

Potrai seguire tre strade per forgiare il tuo destino. Scegliendo Finesse, potrai avere l'accesso allo stile di un cacciatore silenzioso e di un feroce ladro. Con un arsenale di pugnali, Fae-Blades e archi infliggerai danni precisi ai tuoi nemici. Usa trappole, bombe, veleni o altri elementi per stare un passo avanti ai tuoi avversari. Scegliere Finesse significa scegliere uno stile di gioco molto duro: dovrai essere furtivo e rimanere nascosto per colpire i tuoi nemici. Sferra colpi critici, lascia sanguinare i tuoi nemici o utilizza il veleno.

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning sarà disponibile dal prossimo 8 settembre per PC, Xbox One e PlayStation 4, il publisher ha inoltre annunciato l'espansione Fatesworn in arrivo nel 2021. Oltre all'edizione standard nei negozi sarà disponibile anche una Collector's Edition che include numerosi contenuti tra cui una statuina Alyn Shir (20,8cm di altezza x 18cm di larghezza x 14,2cm di profondità), un portachiavi, cinque artwork originali e la colonna sonora, il tutto racchiuso in una confezione cartonata premium con artwork esclusivo.