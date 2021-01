Kingdoms of Amalur Re-Reckoning su Switch: data d'uscita svelata dal video gameplay

Dopo essersi occupati del lancio di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning su PC, PS4 e Xbox One, KAIKO e THQ Nordic confermano il porting Switch della Remaster del famoso action ruolistico pubblicando un video gameplay che ne fissa la data d'uscita sulla console ibrida di Nintendo.

Come per la versione apparsa su Steam, PS Store e Xbox Games Store dal settembre dello scorso anno, anche su Switch la riedizione current-gen dell'avventura in salsa GDR ideata dallo scrittore R.A. Salvatore con il contributo di Todd McFarlane (Spawn) e Ken Rolston (TES 4 Oblivion) vanterà una grafica rimasterizzata, una progressione ruolistica attualizzata e un nuovo sistema di combattimento tarato, in questo caso, sui controlli della piattaforma Nintendo.

Sul fronte squisitamente ludico, su Switch la versione Re-Reckoning di Kingdoms of Amalur comprenderà tutti i contenuti del titolo primigenio e il pacchetto completo delle espansioni e degli update post-lancio, come la Leggenda di Kel il Morto e Denti di Naros.

L'uscita di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning su Nintendo Switch è prevista per il 16 marzo. Contestualmente all'annuncio di questa riedizione nintendiana della deludente remaster di Kingdoms of Amalur (quantomeno nelle sue trasposizioni per PC, PS4 e Xbox One), THQ Nordic specifica che l'espansione Fatesworn sarà disponibile "più avanti nel 2021".