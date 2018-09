Kingdoms of Amalur Reckoning: per un'eventuale remastered servirebbe il consenso di EA

La scorsa settimana THQ Nordic ha annunciato di aver acquistato l'IP di Kingdoms of Amalur da 38 Studios. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai giocatori che hanno subito pensato a un ritorno Kingdoms of Amalur Reckoning in versione rimasterizzata. Purtroppo, pare che le cose non siano così semplici.

Come specificato ai microfoni di Eurogamer, nonostante THQ Nordic sia entrata in possesso dell'IP, i diritti di Reckoning sono ancora nelle mani di Electronic Arts. Ciò vuol dire che per pubblicare un'eventuale versione remastered di Kingdoms of Amalur Reckoning sarebbe necessario ricevere prima l'autorizzazione del publisher statunitense. "EA ha ancora i diritti di pubblicazione di Reckoning. Non possiamo parlare dei dettagli riguardo la relazione che intercorre fra Electronic Arts e 38 Studios. [...] Per il momento abbiamo 'solamente' acquisito la proprietà intellettuale. Data la nostra esperienza, sappiamo quali sono le richieste che vanno per la maggiore (remaster, remake, port per la current-gen ecc), ma abbiamo deciso di non rispondere perché vogliamo prima rifletterci e poi metterci all'opera, e cominciare a parlare di qualcosa solamente quando saremo davvero sicuri e avremo familiarità con il franchise", queste le dichiarazioni di THQ Nordic, che, dunque, vuole assicurarsi di comprendere appieno la situazione prima di passare alla prossima mossa.