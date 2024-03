Kingmakers: nel medioevo con i fucili, una idea folle! Perché nessuno ci ha pensato prima?

Kingmakers è uno di quei giochi che hanno idee talmente folli da fare il giro e diventare interessanti: un action con elementi strategici in cui battagliare, nel Medioevo, anche con armi da fuoco. Scopriamo di che si tratta.

Il Kingmakers di Redemption Road si basa su una di quelle classiche idee che portano a chiedersi: perché nessuno ci ha pensato prima? Prendete un titolo sandbox a base di strategia e azione, un impero medievale da costruire e da difendere, in scontri tra decine di uomini in armatura con le spade sguainate. Fin qui, nulla di strano, e in effetti è così anche nel trailer d’annuncio di Kingmakers. La voce di un cavaliere parla di un individuo che ha addestrato l’esercito, costruito un intero regno ed educato i suoi all’arte della guerra. A un certo punto questo signore tanto riverito entra in scena: col suo pickup sfreccia verso la destinazione, attorno a lui edifici in rovina e tanta desolazione, in un futuro in cui è andato tutto storto all’umanità. Col veicolo ancora in corsa, torna indietro nel tempo e a quel punto travolge i nemici del suo esercito col pickup, e non solo. Con una impostazione da sparatutto in terza persona, usa il suo lanciagranate per seminare morte e distruzione. Gli scudi degli avversari nulla possono contro il suo fucile a pompa, e nessun cavaliere è al sicuro quando il protagonista prende il volo col suo elicottero da combattimento.

In altre parole, in Kingmakers non dobbiamo soltanto espandere il nostro regno e comandare "dall’alto" i nostri uomini durante le battaglie e gli assedi ai castelli. Potremo scendere in campo in prima persona, con un combattente con armature moderne e una vasta selezione di armi da fuoco in grado di macellare gli avversari. A questo proposito, la produzione sembra offrire un buon comparto grafico, che funge da perfetta base per gli scontri tra ampi eserciti. Inoltre le reazioni dei nemici ai colpi d’arma da fuoco sembrano molto soddisfacenti. Che si trovino a cavallo o coi piedi per terra, i poveri malcapitati muoiono ingloriosamente quando incontrano i proiettili di AK 47 del nostro eroe.

Stando alla parte conclusiva del filmato, inoltre, potremmo trovarci in una classica esperienza "agisci nel passato per cambiare il futuro". Nelle ultime scene del video infatti il protagonista piomba in un futuro molto diverso da quello visibile all’inizio del filmato, in un mondo all’insegna di meraviglie tecnologiche e splendore. Kingmakers poggia su un’idea folle e intrigante e siamo davvero curiosi di saperne di più. Il gioco arriverà su Steam nel 2024 e potremo prendere parte alle sue ambiziose battaglie in tempo reale anche in co-op.