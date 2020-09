Kingom Hearts Melody of Memory in numeri: niente DLC, promette Square Enix

Di recente, il team di Square Enix ha concesso diverse interviste legate al nuovo rhythm game: un'occasione interessante grazie alla quale sono emersi molti nuovi dettagli sul gameplay di Kingom Hearts: Melody of Memory.

In particolare, il Director Tetsuya Nomura, il Co-Director Masanobu Suzui e il Producer Ichiro Hazama hanno snocciolato l'entità di alcuni dei contenuti che andranno a comporre l'offerta del titolo. In tal senso, arriva ad esempio la conferma che i giocatori potranno esplorare ben 47 mondi all'interno di Kingdom Hearts: Melody of Memory. Di questi, 31 saranno saranno legati all'universo dei franchise Disney, mentre i restanti 16 accoglieranno location originali della saga del Reame dei Cuori.

Ad ostacolare l'avanzata a ritmo di musica dei portatori del Keyblade, troveremo una vasta selezione di avversari, per un totale di 33 Boss Fight. Infine, il rhythm game includerà un totale di addirittura 140 canzoni tratte dalla saga Square Enix. Tra le tracce incluse in Kingdom Hearts: Melody of Memory, figurano anche brani afferenti alle performance eseguite durante il Kingdom Hearts: World Orchestra Tour. Infine, ulteriore dettaglio interessante, la software house ha confermato che non vi sono piani per la pubblicazione di DLC per il titolo.



In chiusura, segnaliamo che Tetsuya Nomura ha recentemente confermato che un ulteriore Kingdom Hearts è in sviluppo.