Kingpin Reloaded: 3D Realms annuncia il video la remaster dell'FPS per PC e console

Dopo aver discusso della fisica nextgen di PS5 e Xbox Scarlett, i vertici di 3D Realms presentano ufficialmente Kingpin Reloaded, la versione rimasterizzata per PC e console dell'iconico sparatutto in prima persona del 1999.

La riedizione di Kingpin Life of Crime arriverà nel 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch per dare modo agli utenti delle moderne piattaforme di reindossare i panni di un criminale senza nome che, sopravvissuto a un attentato ordito dagli scagnozzi del boss della malavita Niki Blanco, scatenerà una vera e propria guerra personale contro lo stesso Niki e il suo cartello.

La nuova missione di vendetta dell'antieroe di Kingpin vanterà i medesimi contenuti narrativi e ludici della versione originaria, seppur riproposti in chiave current-gen con grafica e modelli poligonali evoluti, supporto alla risoluzione 4K e ultrawide, riformulazione del sistema di quest e di dialogo e versioni remasterizzate delle ambientazioni della modalità multiplayer. Nel nuovo titolo in sviluppo presso gli studi Slipgate Ironworks sarà inoltre presente un'opzione per passare dinamicamente dalla grafica originale a quella Enhanced e una trama con la stessa, massiccia dose di ultraviolenza del titolo del '99.

Agli appassionati di questo genere di sparatutto vecchia scuola, ricordiamo che 3D Realms ha provveduto a lanciare su Steam Early Access Wraht Aeon of Ruin alla fine dello scorso anno e promette di pubblicarne la versione finale su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2020.