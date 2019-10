Niente Kings Canyon nella Stagione 3 di Apex Legends: sarà presente solo la nuova mappa

Come confermato sulle pagine di Stevivor da Drew McCoy e Chin Xiang Chong di Respawn, nel corso della Stagione 3 non sarà più possibile combattere in multiplayer all'interno della mappa di Kings Canyon: al suo posto troveremo la nuova ambientazione sci-fi di World's Edge.

La notizia della rimozione della mappa di Canyon dei Re, passata in sordina nelle giornate che precedono il lancio della Season 3 dello sparatutto gratuito di EA, sta facendo velocemente il giro del mondo. Per fare definitivamente chiarezza sulla questione, McCoy ha voluto precisare, in qualità di sviluppatore capo di Apex Legends, che tale scelta è stata presa per una questione piuttosto semplice: "Non vogliamo che accada la stessa cosa che è successa quando abbiamo lanciato dei nuovi personaggi. Nella prima Stagione, ad esempio, con l'ingresso di Octane molti utenti volevano interpretarlo ma spesso non potevano perchè magari era già stato selezionato da un proprio compagno di squadra, e così si disconnettevano".

A detta di McCoy, quindi, tale problema sarebbe stato enormemente amplificato dall'ingresso della nuova mappa di World's Edge se quest'ultima, a suo dire, fosse stata introdotta in un sistema di matchmaking che avesse previsto anche la presenza concomitante di Kings Canyon: "Se avessimo lasciato entrambe le mappe, soprattutto in questa prima fase, molti avrebbero lasciato la partita una volta scoperto di essere finiti nella mappa di Kings Canyon piuttosto che in quella nuova, o viceversa. Quindi al lancio della Stagione 3 ci sarà solo World's Edge, ma grazie ai feedback dei giocatori e ai dati che potremo ottenere abbiamo molte leve da tirare per capire come comportarci per reintrodurre in futuro Kings Canyon".

Almeno in questa prima fase, perciò, dovremo dire addio alla mappa di Canyon dei Re e, per giunta, senza sapere se e quando potremo reimmergersi nelle sfide multiplayer della mappa che ha dato inizio al fenomeno internazionale di Apex Legends. A ogni modo, vi ricordiamo che la Season 3 è prevista al lancio per oggi, martedì 1 ottobre, con un nuovo Battle Pass, il fucile Charge Rifle, la dinamica di gameplay inedita delle Loot Rooms e la Leggenda Crypto.