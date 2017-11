Kirby Battle Royale è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

perè finalmente disponibile in Europa, e per l'occasione la casa di Kyoto ha pubblicato il trailer di lancio.

In questo titolo Kirby si prepara a partecipare a un torneo in cui incontrerà il suo rivale più pericoloso di sempre: se stesso! Kirby Battle Royale permette di prender parte a battaglie fino a quattro giocatori e include anche una modalità single player. Il trailer che trovate in cima alla notizia fornisce proprio un assaggio dello story mode, oltre che dei match online e del supporto agli amiibo.

Sono ben 10 le modalità a cui è possibile prendere parte, ovvero Assemble Apple Match, Battle Royale, Treasure Hunting, Attack Riders, Answer Action Theater, Launch Rocket Race, VS Robo Bonkers, Smash Hockey, Tossing Train e Flag Shoot. Molte le abilità copiative a disposizione di Kirby, tra le quali si segnalano Spada, Martello, Bomba, Tornado, Dottore, Ombrello, Scarafaggio e Ninja.

Ricordiamo infine che Kirby Battle Royale è disponibile esclusivamente sulle console della famiglia Nintendo 3DS. All'interno dell'eShop è anche disponibile una demo che permette di provare 3 delle 10 modalità disponibili nel gioco finale oltre a fornire l'opportunità di trasferire il salvataggio nel gioco completo e sbloccare il personaggio di Meta Knight sin dall'inizio dell'avventura.